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14:44 05.05.2020

В отделении стационарного ухода за пожилыми людьми в Тернопольской области подтвержден COVID-19 у 16 подопечных и сотрудников - Офис омбудсмена

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Департамент реализации национального превентивного механизма секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека провел мониторинг отделения стационарного ухода за пожилыми людьми в с. Барыш Тернопольской области.

Уточнаяется, что мониторинг проводился с помощью средств электронной связи.

"Подтверждено инфекционное заболевание COVID-19 у 16 из 19 подопечных и сотрудников", - сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена по итогам мониторинга.

Одна из подопечных была госпитализирована, ещё одна отказалась от госпитализации. Все больные находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь в соответствии с протоколом в отделении стационарного ухода, сообщил руководитель Департамента социальной защиты Тернопольской областной государственной администрации Вадим Боярский.

Он также уточнил, что Бучацкий районный совет выделил дополнительные средства для отделения. Приобретены дезинфицирующие средства, маски и защитные костюмы, проведена дезинфекция помещений.

Кроме того, помощь в обеспечении средствами защиты предоставляют сотрудники Красного креста и благотворители.

Решением областного штаба противодействия распространению коронавирусной инфекции в Тернопольской области для гериатрических учреждений дополнительно выделено 500 тыс. грн.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая в Тернопольской области подтверждены 923 случая COVID-19, 15 умерли и 172 выздоровели.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область
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