Благотворительный "Пробег под каштанами" в Киеве перенесут на 2021 год, а в этом году проведут его онлайн - организатор

Ежегодный благотворительный забег в Киеве "Пробег под каштанами" перенесут на 2021 год, сообщила организатор мероприятия Ирина Кузнецова.

"Мы приняли решение провести 28-й "Пробег под каштанами" 30 мая 2021 года. Все взносы, оплаченные участниками, корпоративными командами, сохраняются. Я уверена, что 30 мая 2021 года нас будет еще больше", - заявила Кузнецова во вторник в прямом эфире на официальной странице мероприятия в Facebook.

Организаторы решили не оставаться в стороне во время пандемии коронавируса и огласили о проведении 31 мая онлайн-марафона.

"Мы не могли остаться в стороне тех проблем, с которыми столкнулись на сегодняшний день прежде всего наши медицинские работники, и решили провести пробег онлайн. Для того, чтобы принять участие, вам необходимо зарегистрироваться на сайте, оплатить благотворительный регистрационный взнос 100 гривень и 31 мая в 9:00 включить пробег онлайн. Я уверена, что все вместе мы можем сделать многое: мы не просто скажем "спасибо" нашим медицинским работникам, а реально им чем-то поможем", - добавила организатор.