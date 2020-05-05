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13:41 05.05.2020

В Черновицкой области не планируют завершать карантин до 22 мая - глава ОГА

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В Черновицкой области не планируют завершать карантин до 22 мая - глава ОГА

Черновицкая область перейдет на адаптивный формат карантина, заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"В других областях Украины, где нет такого большого количества инфицированных людей, ограничения могут сниматься быстрее, но в нашей области однозначно эти ограничения будут продолжаться еще длительный период времени", - заявил он на онлайн-брифинге в понедельник, 4 мая.

Осачук подчеркнул, что конкретные условия будут известны после выхода полного текста постановления Кабинета министров Украины.

Также он сообщил, что до 22 мая включительно на территории Черновицкой области не будет возобновлено межрайонное рейсовое автобусного сообщения и останется в силе ограничение въезда и выезда из области.

Как сообщалось, в Черновицкой области за сутки 4 мая подтвержден 61 новый случай заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 16 случаев выздоровления. Всего по состоянию на утро 5 мая в области 1 948 заболевших, 55 умерших и 75 выздоровевших за все время пандемии.

Теги: #карантин #черновицкая_область
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