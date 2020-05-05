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13:22 05.05.2020

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

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Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

Большая палата Верховного суда 18 мая в 10:30 продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщил НБУ в Facebook во вторник.

"В прошлый понедельник, 27 апреля, Большая палата Верховного суда сняла с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис Генерального прокурора и Высшего совета правосудия с заявлением о давлении на суд", – напомнил регулятор.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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