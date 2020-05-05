Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, осуществили два обстрела позиций Объединенных сил с начала суток по состоянию на 12.30 5 мая, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью обстрелов не было, оба раза боевики открывали огонь утром из стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. Также была зафиксирована активность снайпера боевиков.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщили в Минобороны.