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13:01 05.05.2020

В ближайшие дни на западе Украины будет прохладно, на востоке – тепло, везде пройдут дожди, местами с градом и шквалами

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В ближайшие дни на западе Украины будет прохладно, на востоке – тепло, везде пройдут дожди, местами с градом и шквалами

В ближайшие сутки, 6 мая, неустойчивую погоду в Украине продолжат определять атмосферные фронты, на западе будет преобладать холодная воздушная масса, на юговостоке – теплая, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине ожидаются небольшие и умеренные дожди, в восточных, южных, Днепропетровской и Полтавской областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатах значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14° (на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла); на остальной территории ночью 7-12°, днем 13-18°, в восточных, юго-восточных областях и Крыму до 21°.

В Киеве - ночью небольшой, днем умеренный дождь; температура ночью около 10°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время наблюдений в Киеве 6 мая самая высокая температура днем была 29,7 градусов тепла в 1954 году, а самая низкая ночью - 2,0 градуса мороза в 1915.

В четверг, 7 мая, в Украине временами дождь (на юге и востоке страны небольшой), в западных областях ночью значительные дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 10-15° тепла, в восточной части ночью 8-13°, днём 16-21°.

На высокогорье Карпат ночью значительный, днём умеренный мокрый снег; ночью заморозки 0-2°, температура днём 1-6° тепла.

В Киеве 7 мая ночью - без существенных осадков, днем умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла; днем 10-13°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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