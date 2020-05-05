В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

В Киеве в ещё одном общежитии обнаружили заболевшего COVID-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской. Он сейчас лечится в самоизоляции за пределами общежития. 9-ти лицам, которые контактировали с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение", - сообщил он на онлайн пресс-конференции во вторник.

Также Кличко отчитался о ситуации в двух других столичных общежитиях, в которых был обнаружен коронавирус.

В одном из них обнаружили 5 заболевших, 4 из них госпитализированы в Александровскую больницу, один - на самоизоляции за пределами общежития. В помещении общежития на карантине находится 121 человек. В здании усилены меры по дезинфекции, жителей постоянно осматривают медики.

"Во втором общежитии, о котором мы сообщали, и которое тоже закрыли на карантин - один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития - 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакт с больным", - отметил мэр столицы.

Во всех помещениях общего пользования общежития осуществили мероприятия по дезинфекции. Каждый день там происходит санобработка. Контролирующие органы отслеживают ситуацию.

"Хочу отметить, что не все жители столичных общежитий понимают необходимость самоизоляции в случае обнаружения в их общежитиях больных. И пытаются выйти в магазин или в личных делах. Тем самым ставят под угрозу не только свое здоровье и жизнь, но и жизнь своих соседей. Потому что в общежитиях люди постоянно находятся в контакте. И там болезнь может распространяться очень быстро", - отметил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в Киеве 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19.