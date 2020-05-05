События

12:43 05.05.2020

В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

2 мин читать
В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

В Киеве в ещё одном общежитии обнаружили заболевшего COVID-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской. Он сейчас лечится в самоизоляции за пределами общежития. 9-ти лицам, которые контактировали с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение", - сообщил он на онлайн пресс-конференции во вторник.

Также Кличко отчитался о ситуации в двух других столичных общежитиях, в которых был обнаружен коронавирус.

В одном из них обнаружили 5 заболевших, 4 из них госпитализированы в Александровскую больницу, один - на самоизоляции за пределами общежития. В помещении общежития на карантине находится 121 человек. В здании усилены меры по дезинфекции, жителей постоянно осматривают медики.

"Во втором общежитии, о котором мы сообщали, и которое тоже закрыли на карантин - один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития - 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакт с больным", - отметил мэр столицы.

Во всех помещениях общего пользования общежития осуществили мероприятия по дезинфекции. Каждый день там происходит санобработка. Контролирующие органы отслеживают ситуацию.

"Хочу отметить, что не все жители столичных общежитий понимают необходимость самоизоляции в случае обнаружения в их общежитиях больных. И пытаются выйти в магазин или в личных делах. Тем самым ставят под угрозу не только свое здоровье и жизнь, но и жизнь своих соседей. Потому что в общежитиях люди постоянно находятся в контакте. И там болезнь может распространяться очень быстро", - отметил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в Киеве 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 05.05.2020
Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

12:35 05.05.2020
Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

12:24 05.05.2020
В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

12:21 05.05.2020
В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой – мэр

В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой – мэр

12:15 05.05.2020
В Киеве разрешена работа кофеен на вынос - Кличко

В Киеве разрешена работа кофеен на вынос - Кличко

12:14 05.05.2020
Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

12:06 05.05.2020
В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

11:43 05.05.2020
В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

11:03 05.05.2020
За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено - командование Медсил

За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено - командование Медсил

11:03 05.05.2020
10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ за сутки, умерли 95 человек

10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ за сутки, умерли 95 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СУРКИСЫ ПРИВАТБАНК СУД

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

ВСУ ООС МИНОБОРОНЫ ОБСТРЕЛЫ

Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

КИЕВ КЛИЧКО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПРОС ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Более трети украинцев считают, что следует отмечать и День памяти 8 мая, и День Победы 9 мая – опрос фонда «Демократические инициативы»

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

Лукашенко пригласил глав государств региона на парад 9 мая в Минске

В ближайшие дни на западе Украины будет прохладно, на востоке – тепло, везде пройдут дожди, местами с градом и шквалами

Признание воинов УПА поддерживает почти половина украинцев, мнения о запрете георгиевской ленты разделились – опрос

Более трети украинцев считают, что следует отмечать и День памяти 8 мая, и День Победы 9 мая – опрос фонда «Демократические инициативы»

91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике – опрос

Аллеров и Микитась уведомлены о подозрении в совершении новых преступлений в деле о завладении имуществом Нацгвардии

Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины - СНБО

ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА