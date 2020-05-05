События

12:35 05.05.2020

Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

2 мин читать
Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

Мэр Киева Виталий Кличко призывает не использовать 8-9 мая для дестабилизации ситуации и пиара.

"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - сказал Клички на брифинге во вторник.

Кроме того, мэр отметил, что из-за карантинных ограничений в этом году изменится формат проведения Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом, и попросил киевлян уберечь людей пожилого возраста и ветеранов от возможного инфицирования коронавирусом.

"Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но, в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях ", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что более 78 тысяч ветеранов получат ежегодную материальную помощь по случаю праздников. "Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выплаты уже начались. Их получают более 78 тысяч ветеранов Второй мировой, участники Антитерростической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан", - сообщил мэр.

Кличко отметил, что в связи с ограничениями, массовых мероприятий во время праздников в столице не будут.

Теги: #киев #кличко #день_победы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 05.05.2020
Признание воинов УПА поддерживает почти половина украинцев, мнения о запрете георгиевской ленты разделились – опрос

Признание воинов УПА поддерживает почти половина украинцев, мнения о запрете георгиевской ленты разделились – опрос

12:43 05.05.2020
В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

В Киеве число общежитий, где выявлены заболевшие Covid-19, увеличилось до трех - Кличко

12:26 05.05.2020
Более трети украинцев считают, что следует отмечать и День памяти 8 мая, и День Победы 9 мая – опрос фонда «Демократические инициативы»

Более трети украинцев считают, что следует отмечать и День памяти 8 мая, и День Победы 9 мая – опрос фонда «Демократические инициативы»

12:24 05.05.2020
В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

12:21 05.05.2020
В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой – мэр

В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой – мэр

12:15 05.05.2020
В Киеве разрешена работа кофеен на вынос - Кличко

В Киеве разрешена работа кофеен на вынос - Кличко

12:14 05.05.2020
Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

12:06 05.05.2020
В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

05:39 05.05.2020
В Киеве на Троещине до 22 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

В Киеве на Троещине до 22 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

23:42 04.05.2020
Мэры не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления

Мэры не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СУРКИСЫ ПРИВАТБАНК СУД

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

ВСУ ООС МИНОБОРОНЫ ОБСТРЕЛЫ

Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

ДЕНЬ ПАМЯТИ ОПРОС ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Более трети украинцев считают, что следует отмечать и День памяти 8 мая, и День Победы 9 мая – опрос фонда «Демократические инициативы»

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ТЕСТЫ

Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая – НБУ

Боевики утром дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет - Минобороны

Лукашенко пригласил глав государств региона на парад 9 мая в Минске

В ближайшие дни на западе Украины будет прохладно, на востоке – тепло, везде пройдут дожди, местами с градом и шквалами

Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике – опрос

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Аллеров и Микитась уведомлены о подозрении в совершении новых преступлений в деле о завладении имуществом Нацгвардии

За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено - командование Медсил

10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ за сутки, умерли 95 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА