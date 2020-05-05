Кличко о 8-9 мая: Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара

Мэр Киева Виталий Кличко призывает не использовать 8-9 мая для дестабилизации ситуации и пиара.

"Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - сказал Клички на брифинге во вторник.

Кроме того, мэр отметил, что из-за карантинных ограничений в этом году изменится формат проведения Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом, и попросил киевлян уберечь людей пожилого возраста и ветеранов от возможного инфицирования коронавирусом.

"Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но, в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях ", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что более 78 тысяч ветеранов получат ежегодную материальную помощь по случаю праздников. "Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выплаты уже начались. Их получают более 78 тысяч ветеранов Второй мировой, участники Антитерростической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан", - сообщил мэр.

Кличко отметил, что в связи с ограничениями, массовых мероприятий во время праздников в столице не будут.