В Киеве количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 48 человек, среди них два медработника- Кличко

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 48 новых случаев заражения COVID-19, на 24 человека больше, чем за предыдущие сутки (3 мая в Киеве заболели 24 человека, один случай летальный).

"В столице за прошедшие сутки - еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай, к сожалению - летальный. На сегодняшний день в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли", - сказал городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции во вторник.

Среди заболевших за сутки 4 мая 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет, 22 мужчины в возрасте от 25 до 81 года, и четверо детей - девочка 13 лет, мальчики 4, 12 и 16 лет.

В больницы госпитализированы 8 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 11 человек. Всего в Киеве с начала пандемии выздоровели после перенесенного COVID-19 91 человек.