Коронавирус подтверждают у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты – мэр

Из всех отобранных у киевлян образцов ПЦР-тестов положительный результат дают примерно 12%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве продолжают работать мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов. Сегодня в столице таких 28 бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции во вторник.

По его словам, в целом мобильные бригады отобрали более семи тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус, то есть почти половину от общего количества протестированных киевлян. Исследуют тесты в четырех лабораториях Киева.

"Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12% сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает. Но, как говорили раньше, мы ожидаем следующую партию", - сказал Кличко.