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12:06 05.05.2020

В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

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В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

В Киеве разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, соответствующие требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей", - говорится в сообщении КГГА.

Так, употребление еды и напитков на месте продажи запрещено, обязательным условием работы является обслуживание "на вынос" через окошко выдачи.

При этом в МАФах должны обеспечить масочный режим, ежедневную проверку температуры у персонала, дистанцию минимум 1,5 метра, наличие антисептиков и одноразовых салфеток, перчаток для посетителей, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.

Как сообщалось, работа МАФов в Киеве была приостановлена с конца марта.

Теги: #киев #карантин #мафы
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