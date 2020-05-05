События

11:43 05.05.2020

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

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В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщают во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.

Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.

"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", - говорится в его заявлении.

По его словам, в настоящее время ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство. Однако, временные рамки появления вакцины он не уточнил.

Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Накануне голландские ученые также заявили, что выявили антитела, способные атаковать вирус. Всего в мире порядка 100 исследовательских групп работают над созданием вакцины от коронавируса.

Теги: #коронавирус #вакцина #израиль
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