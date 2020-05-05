За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено - командование Медсил

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не обнаружены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 5 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляция - 268 человек.

По сообщению Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "ОДИКЛ" от 02 мая 202 года при печати результатов ПЦР-анализа было ошибочно внесены положительные результаты касательно трех военнослужащих Харьковской области, о которых сообщалось в утренней сводке 03 мая, уточняют в Медсилах.

Таким образом количество военнослужащих, болеющих COVID-19, уменьшилась на три человека. Всего за время пандемии в ВСУ подтверждено 80 случаев заболевания COVID-19.