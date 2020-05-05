События

11:03 05.05.2020

За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено - командование Медсил

1 мин читать
За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено - командование Медсил

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не обнаружены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 07:00 5 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляция - 268 человек.

По сообщению Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "ОДИКЛ" от 02 мая 202 года при печати результатов ПЦР-анализа было ошибочно внесены положительные результаты касательно трех военнослужащих Харьковской области, о которых сообщалось в утренней сводке 03 мая, уточняют в Медсилах.

Таким образом количество военнослужащих, болеющих COVID-19, уменьшилась на три человека. Всего за время пандемии в ВСУ подтверждено 80 случаев заболевания COVID-19.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 05.05.2020
В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

11:03 05.05.2020
10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ за сутки, умерли 95 человек

10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ за сутки, умерли 95 человек

10:44 05.05.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины - СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины - СНБО

10:41 05.05.2020
ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

09:52 05.05.2020
Еще 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве, общее число жертв выросло до 816

Еще 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве, общее число жертв выросло до 816

09:41 05.05.2020
Начальник полиции Киева Крищенко вышел на работу после перенесенного COVID-19 - Шкиряк

Начальник полиции Киева Крищенко вышел на работу после перенесенного COVID-19 - Шкиряк

09:31 05.05.2020
В Украине за минувшие сутки 366 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 256 выздоровели, 10 506 активных случаев

В Украине за минувшие сутки 366 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 256 выздоровели, 10 506 активных случаев

03:32 05.05.2020
В Италии продолжают лечение коронавируса около 100 тыс. человек

В Италии продолжают лечение коронавируса около 100 тыс. человек

00:12 05.05.2020
В Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента от бизнеса было собрано 374,6 млн грн – отчет замглавы ОП Тимошенко

В Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента от бизнеса было собрано 374,6 млн грн – отчет замглавы ОП Тимошенко

22:13 04.05.2020
Число жертв коронавируса во Франции превысило 25 тыс., но количество госпитализаций снижается

Число жертв коронавируса во Франции превысило 25 тыс., но количество госпитализаций снижается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ВАКЦИНА ИЗРАИЛЬ

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

УКРБУД САП ПОДОЗРЕНИЕ АЛЛЕРОВ НАБУ МИКИТАСЬ

Аллеров и Микитась уведомлены о подозрении в совершении новых преступлений в деле о завладении имуществом Нацгвардии

КОРОНАВИРУС УКРАИНА

Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины - СНБО

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

В Украине за минувшие сутки 366 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 256 выздоровели, 10 506 активных случаев

КВАРТАЛЫ УКРАИНА ДОНБАСС ОБСТРЕЛЫ

Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Аллеров и Микитась уведомлены о подозрении в совершении новых преступлений в деле о завладении имуществом Нацгвардии

Украинцы в апреле продали наличной валюты на $50,9 млн больше, чем купили

Курс "Основы семьи" не является обязательным и не имеет грифа министерства - Минобразования

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сумчанина за убийство 63-летнего мужчины

Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс.

Спасатели продолжают тушить пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Лицам, пострадавшим от домашнего насилия, продолжают оказывать психологическую помощь несмотря на коронавирус

В Киеве на Троещине до 22 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

Наблюдательный совет Конгресса США требует от госдепа отчета о переговорах с Эр-Риядом по ядерной энергетике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА