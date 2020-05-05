10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ за сутки, умерли 95 человек

Более 10,1 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, 95 человек с коронавирусом умерли, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10102 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4961 (49,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

В целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции во всех 85 регионах.

В Москве - 5714 новых случаев, уточнили в штабе. Таким образом, общее число заболевших в столице за сутки выросло до 80115.

По данным штаба, за последние сутки в РФ умерли 95 человек с коронавирусом, из них 52 - в Москве.

За весь период в РФ умер 1451 пациент, уточняется в сообщении штаба. Выписано за сутки - 1770 человек, в Москве - 297. За весь период число выздоровевших пациентов достигло 19865.