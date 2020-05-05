Украинцы в апреле продали наличной валюты на $50,9 млн больше, чем купили

Объем продажи населением наличной валюты в апреле 2020 года превысил объем покупки на $50,9 млн, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Согласно данным регулятора, в апреле по сравнению с мартом текущего года украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно.

В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $653 млн, в частности в марте украинцы продали на $77,8 млн больше, чем купили, свидетельствуют данные Нацбанка.