ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса SARS-CoV-2 стал Уханьский институт вирусологии, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

"Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса - так что с нашей точки зрения, это (утверждение о лабораторном происхождении коронавируса - ИФ) остается спекулятивным", - приводит издание слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана.

Он добавил, что ВОЗ, будучи "основывающейся на фактах организацией", была бы рада получить любую информацию о происхождении SARS-CoV-2.

"Если такие данные и доказательства имеются, то решение о том, когда ими поделиться и поделиться ли, остается за правительством Соединенных Штатов, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме", - добавил Райан.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона достаточно доказательств "утечки" нового коронавируса из уханьской лаборатории. Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

Ранее Fox News сообщал, что США ведут полномасштабное расследование касательно происхождения коронавируса и того, почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий телеканала, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

Президент США Дональд Трамп высказывался по этой проблеме более осторожно, обвиняя Китай в сокрытии информации о вспышке пневмонии неизвестного происхождения и ее масштабах. Он не исключал, что в качестве ответа на "ошибку" китайских властей повысит импортные пошлины на товары из КНР.

В то же время в разведсообществе США высказали предположение, что COVID-19 не был синтезирован искусственно.