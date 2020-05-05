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09:52 05.05.2020

Еще 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве, общее число жертв выросло до 816

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В Москве скончались еще 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз "коронавирус", сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом в понедельник вечером.

"В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 816.

В оперштабе напомнили, что до 11 мая включительно все жители Москвы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки в Москве выявлено 5 тыс. 795 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 74 тыс. 401.

Теги: #рф #коронавирус
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