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09:41 05.05.2020

Начальник полиции Киева Крищенко вышел на работу после перенесенного COVID-19 - Шкиряк

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Начальник полиции Киева Крищенко вышел на работу после перенесенного COVID-19 - Шкиряк

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел после перенесенного COVID-19, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - написал Шкиряк на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщалось, диагноз COVID-19 у Крищенко был подтвержден 27 марта.

По состоянию на 4 мая в структурах Министерства внутренних дел Украины был подтвержден 241 случай COVID-19, из них среди сотрудников Национальной полиции - 142 случая.

Теги: #коронавирус #крищенко
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