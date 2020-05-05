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09:31 05.05.2020

В Украине за минувшие сутки 366 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 256 выздоровели, 10 506 активных случаев

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В Украине за минувшие сутки 366 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 256 выздоровели, 10 506 активных случаев

366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 3 мая – о 502 новых заболевших. Таким образом, второй день подряд в Украине фиксируется снижение числа заболевших.

"За минувшие сутки заболело 366 человек, из них 26 детей и 92 медицинских работника. Было госпитализировано 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость: 256 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром во вторник.

При этом, по его словам, с начала пандемии в Украине было зафиксировано 12 697 случаев заболевания, однако 1 875 заболевших выздоровели, а 316 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в Украине составляет 10 506.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за минувшие сутки направлено на амбулаторное лечение было 266 человек, в том числе на 21 ребенка и 86 медработников (с начала пандемии оно было назначено 8 935 пациентам, из них 724 детей и 2 061 медицинский работник).

Количество требовавших госпитализации за сутки возросло на 100, в том числе на 5 детей и 6 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 3 762 пациентам, из них 157 детей и 418 медицинских работников). Из них в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждалось на 7 человек больше (всего – 167, в том числе один ребенок и 14 медиков).

Из общего количества подтвержденных 12 697случаев заболевания Covid-19 он выявлен у 881 ребенка и 2 479 медиков. Из 316 умерших 18 медработников, из 1 875 выздоровевших – 424. Лабораторно исследовано 139 759 образцов методом ПЦР.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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