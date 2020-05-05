Курс "Основы семьи" не является обязательным и не имеет грифа министерства - Минобразования

В Министерстве образования и науки заявляют, что курс "Основы семьи" для учащихся 10-11 классов является курсом по выбору, не является обязательным и не имеет грифа ведомства.

"Преподавание такого курса в учебных заведениях возможно только с согласия учащихся или их родителей. Кроме того, закон "О среднем образовании" запрещает привлекать средства родителей на приобретение учебных материалов курсов, которые являются составной образовательной программы школы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что согласно законодательству, решение об одобрении образовательного комплекса "Основы семьи" приняла научно-методическая комиссия по проблемам воспитания детей и учащейся молодежи в 2018 году, но позже такое одобрение было приостановлено в 2019 году.

"9 апреля 2020 году комиссия приняла решение возобновить использование в учебных заведениях курса "Основы семьи" при переиздании соответствующих пособий. Таким образом, пособия, одобренные в 2018 году, нельзя использовать в образовательном процессе. В переизданных пособиях должны быть учтены замечания экспертов. Материалы работы комиссии будут опубликованы на сайте Института модернизации содержания образования", - подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, для того, чтобы обезопасить учебные заведения, учеников и их родителей от появления некачественных учебных материалов, Минобразования разработало новый порядок грифования, в том числе одобрение учебных материалов.

На данный момент этот порядок уже прошел общественное обсуждение и вступит в силу до июля 2020 года. До вступления новым положением силу министерство прекращает полномочия соответствующих комиссий, состав которых сформирован в 2011 году.