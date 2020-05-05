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06:38 05.05.2020

Лицам, пострадавшим от домашнего насилия, продолжают оказывать психологическую помощь несмотря на коронавирус

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Несмотря на пандемию коронавируса, лицам, пострадавшим от домашнего насилия, продолжают оказывать квалифицированную психологическую помощь, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи продолжают работать и помогать лицам, пострадавшим от домашнего насилия", - сказано в сообщении.

Как отмечается, во время телефонных или онлайн обращений работники центров социальных служб для семьи, детей и молодежи (психологи и социальные работники) предоставляют такие виды консультаций, как психологические (кризисные, плановые, поддерживающие, профилактические)

информационные (по имеющимся услуг, перенаправление и т.д.), по вопросам социального сопровождения.

"Важно знать! Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи осуществляют направление совершеннолетних пострадавших на устройство в приюте для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола", - говорится в сообщении.

Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи - является специальным учреждением, оказывающим социальные услуги семьям, детям и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи.

Отмечается, что в учреждения социальной сферы для получения психологической помощи могут обращаться лица, пострадавшие от домашнего насилия или ставшие его свидетелем.

Теги: #домашнее_насилие #помощь #украина
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