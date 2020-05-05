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03:32 05.05.2020

В Италии продолжают лечение коронавируса около 100 тыс. человек

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Число пациентов, болеющих в настоящее время коронавирусом COVID-19 в Италии, опустилось в понедельник ниже отметки в 100 тыс., сообщает управление гражданской обороны.

По его данным, сейчас в стране 99 980 тыс. пациентов продолжают лечение. В общей сложности, коронавирусом в Италии с момента начала распространения инфекции заразились 211 938 человек, 29 079 из них скончались.

С понедельника в Италии ослабили ограничения на передвижение жителей. В результате более 4 млн человек смогли возобновить работу. В основном заработали предприятия, ориентированные на экспорт.

Власти призывают граждан, тем не менее, не терять бдительность и продолжать принимать меры, снижающие риск заражения. В частности, итальянцам напоминают о необходимости регулярно мыть руки и, когда это требуется, носить маски.

Теги: #данные #италия #коронавирус
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