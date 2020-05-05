События

02:47 05.05.2020

Уровень воды Десны упал до минимума

1 мин читать

Уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений, сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - сообщил Прокопенко.

Он добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. В случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического - до 50-70 см над "0" поста.

По словам Прокопенко, кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Государственной экологической инспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.

 

мж

Теги: #река #чернигов #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:35 05.05.2020
В Минобразовании заявили, что учебный год в школах закончится дистанционно

В Минобразовании заявили, что учебный год в школах закончится дистанционно

02:45 05.05.2020
Правоохранители обнаружили ракету РФ после обстрела боевиками села в Донецкой области

Правоохранители обнаружили ракету РФ после обстрела боевиками села в Донецкой области

01:41 05.05.2020
У Зеленского был очень жесткий разговор с депутатом Тищенко по поводу ресторана "Велюр"

У Зеленского был очень жесткий разговор с депутатом Тищенко по поводу ресторана "Велюр"

01:36 05.05.2020
Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе

Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе

01:30 05.05.2020
Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек

Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек

01:16 05.05.2020
Замглавы ОП: Нам тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы

Замглавы ОП: Нам тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы

01:13 05.05.2020
Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано

Лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны в течение трех дней не зафиксировано

00:49 05.05.2020
Замглавы ОП: возможно, нужно было сразу четко пояснить, что "Мрия" доставила груз для частной компании, но часть его она передаст в больницы

Замглавы ОП: возможно, нужно было сразу четко пояснить, что "Мрия" доставила груз для частной компании, но часть его она передаст в больницы

00:29 05.05.2020
В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19

В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19

00:29 05.05.2020
В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19

В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ФОНД ОФИС ПРЕЗИДЕНТА СРЕДСТВА УКРАИНА

В Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента от бизнеса было собрано 374,6 млн грн – отчет замглавы ОП Тимошенко

ПАРЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЕ

Внеочередное заседание Рады скорее всего инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая - Разумков

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ТКГ

В Консультативный совет в ТКГ могут быть привлечены только граждане Украины из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и не совершали преступлений – Ермак

РФ ТКГ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Украина надеется, что Россия также усилит свою делегацию в Минской ТКГ для более эффективных переговоров – Ермак

ТКГ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Резников станет заместителем Кучмы в ТКГ, в подгруппы ТКГ будут привлечены также представители соответствующих украинских министерств и депутаты – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии продолжают лечение коронавируса около 100 тыс. человек

В Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента от бизнеса было собрано 374,6 млн грн – отчет замглавы ОП Тимошенко

Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ

Число жертв коронавируса во Франции превысило 25 тыс., но количество госпитализаций снижается

Ермак надеется, что в октябре местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая ОРДЛО

Внеочередное заседание Рады скорее всего инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая - Разумков

От Офиса президента не исходят никакие инициативы по смене директора НАБУ – Ермак

Нардеп Новинский заявляет, что излечился от Covid-19

Карантин не должен помешать празднованию Дня победы - нардеп Рабинович

В Консультативный совет в ТКГ могут быть привлечены только граждане Украины из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и не совершали преступлений – Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА