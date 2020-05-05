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02:45 05.05.2020

Правоохранители обнаружили ракету РФ после обстрела боевиками села в Донецкой области

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После ракетного обстрела боевиками с.Павлополь правоохранители обнаружили авиационную неуправляемую ракету типа НУР-80 дальностью около 2 км, находящуюся на вооружении РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020г. представителями террористической организации «ДНР», действующих под контролем Российской Федерации, осуществлен ракетный обстрел с.Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население, из запрещенного оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что в дальнейшем собранные доказательства передадут через Офис Генерального прокурора в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #боевики #украина #донбасс #обстрелы
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