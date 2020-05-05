Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают совершать умышленные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе, пострадавших нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, в понедельник утром в Верхнеторецком одна из 82 мм мин разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколки повреждили помещения и хозяйственные постройки.

Также на днях зафиксирован обстрел населенного пункта Золотое-4. Там под огонь боевиков попал жилой дом местной жительницы.

"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей Донбасса и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - отметили в штабе.