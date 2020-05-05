События

01:30 05.05.2020

Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек

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Один человек госпитализирован в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном доме во Львове, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар ликвидирован в 22:55, на месте работают 7 единиц техники и 30 спасателей. Одного потерпевшего доставили в больницу", - указано в сообщении пресс-службы.

Также эвакуированы жители соседних квартир.

По предварительным данным ГСЧС, в квартире на восьмом этаже жилого дома по улице Скрипника, 31а произошел взрыв газа, вызвавший пожар.

Теги: #дом #львов #газ #взрыв #украина
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