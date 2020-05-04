Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщил Офис президента.

Соответствующий указ №165 от 2020 г."О внесении изменений в Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины", подписанный Зеленским 4 мая, опубликован на официальном сайте главы государства.

В частности, предусматривается ряд изменений, а именно:

- приостановление военной службы военнослужащих осуществляется на основании приказов по личному составу начальников, имеющих право назначения на должности, которые занимают военнослужащие, а приостановление военной службы военнослужащих, назначенных на должности президентом Украины, - приказами главы СБУ;

- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, освобождаются от должностей и считаются такими, которые не выполняют (не несут) обязанностей военной службы;

- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, не входят в состав СБУ и другие.