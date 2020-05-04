Ермак надеется, что в октябре местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по-прежнему надеется, что в октябре 2020 года местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской области.

В ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, отвечая на вопрос о том, может ли быть перенесена дата проведения местных выборов в Украине, Ермак отметил, что пока этот вопрос не обсуждался в Офисе президента и дата местных выборов остается неизменной.

"И я очень верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе, на сегодня на неподконтрольных территориях. В целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, базируясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул глава ОП.

Ермак указал, что соблюдение принципов Копенгагенской конвенции дает возможность выполнить все условия Украины по безопасности для проведения таких выборов. "Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи контроля под контроль (Украине – ИФ) и всего остального", - отметил он.