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21:29 04.05.2020

Внеочередное заседание Рады скорее всего инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая - Разумков

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Внеочередное заседание Рады скорее всего инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая - Разумков

Следующее внеочередное пленарное заседание Рады скорее всего будет созвано по инициативе народных, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Скорее всего, следующее заседание Верховной Рады будет созвано 150 народными депутатами», - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала «Украина-24».

Он подтвердил, что скорее всего, это заседание состоится во вторник.

«Предварительно думали, что оно будет в пятницу¸ однако регламентные нормы не позволяют рассмотреть в пятницу некоторые законопроекты, которые надо рассмотреть», - рассказал председатель Верховной Рады.

Как сообщалось, внеочередное пленарное заседание парламента планируется на 12 мая.

Теги: #парламент #заседание
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