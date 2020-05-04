От Офиса президента не исходят никакие инициативы по смене директора НАБУ – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что от Офиса Владимира Зеленского не исходят никакие инициативы по смене директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"Со стороны Офиса президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам много задавали вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока что мне неизвестно, чтобы какой-либо законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Ермак отметил, что Офис президента всегда поддерживает независимость НАБУ. "Очень много ожиданий, надежд, и считаю, что этот орган будет работать еще более эффективно. Это очень важный орган", - указал он.