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20:58 04.05.2020

Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

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Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

Офису президента Украины Владимира Зеленского пока неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Национального банка Украины.

"На данный момент я могу сказать, что даже о консультациях по этому поводу мы не знали и не слышали. Безусловно, я могу говорить только об Офисе президента. Есть парламент Украины, знаю, что периодически они приглашают руководство Национального банка, задают им вопросы и проводят какие-то консультации, беседы. Не слышал о том, чтобы они принимали какое-либо решение о неудовлетворительной работе Нацбанка", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то перестановки в Нацбанке Украины.

Ермак подчеркнул, что Верховная Рада и Кабинет министров являются отдельными ветвями власти, поэтому он может говорить только об Офисе президента.

Теги: #нбу #офис_президента #кадры
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