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20:47 04.05.2020

Нардеп Новинский заявляет, что излечился от Covid-19

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Нардеп Новинский заявляет, что излечился от Covid-19

Народный депутат Украины Вадим Новинский (внефракционный) сообщил об отрицательном тесте на коронавирусную болезнь Covid-19 спустя почти три недели после того, как она у него была диагностирована.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", - написал Новинской на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

При этом он поблагодарил всех, кто его поддерживал и пожелал скорейшего выздоровления "всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом".

Как сообщалось, Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус 15 апреля. "В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен Covid-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", - написал он тогда на своей странице в Facebook.

При этом нардеп отметил, что никаких симптомов не ощущает. В то же время он подчеркнул, что намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции, а все контактировавшие с ним лица также пройдут тестирование.

Теги: #коронавирус #новинский
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