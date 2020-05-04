Донорская конференция для борьбы с коронавирусом собрала 7,4 млрд евро

Всемирная донорская онлайн-конференция позволила собрать EUR7,4 млрд для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила по ее итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"За несколько часов нам удалось коллективно собрать 7,4 млрд евро для (разработки - ИФ) вакцины, диагностики и лечения. Эти средства означают старт беспрецедентного глобального сотрудничества, создание настоящего общего достояния", - сказала председатель Еврокомиссии, подводя в прямой трансляции итог сбора донорских взносов.

"Мы физически далеки сейчас друг от друга, но мы показали, что мы вместе, сильнее и сплоченнее, чем в прошлом", - отметила фон дер Ляйен.

Открывая ранее конференцию, она заявила о выделении Евросоюзом EUR1 млрд для разработки вакцины и методов лечения.