В Украину прибыл "Антей" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл самолет Ан-22А "Антей" с медицинским грузом из Китая, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз" в Twitter.

"Мы закупили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. "Антей" - один из двух самолетов, который доставил этот важнейший груз в Украину! А завтра ждем "Мрию", - указывается в сообщении.

На борту самолета в Украину были доставлены 65,6 тыс. защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных рентген-аппаратов.

"Оборудование и защитные костюмы бесплатно распределяи между больницами, которые определит Мининистерство здравоохранения Украины. Доставку берет на себя НАК. Мы вместе с местной властью проследим, чтобы медики бесплатно получили необходимое. Благодарны за поддержку Офису президента Украины, Минздраву, дипломатам с китайской и украинской сторон", - сообщают в "Нафтогазе".