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20:06 04.05.2020

Украина надеется, что Россия также усилит свою делегацию в Минской ТКГ для более эффективных переговоров – Ермак

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Украина надеется, что Россия также усилит свою делегацию в Минской ТКГ для более эффективных переговоров – Ермак

Украинская сторона надеется, что Российская Федерация также усилит свою делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске вслед за Украиной для более эффективных переговоров, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и россияне. И переговоры в Трехсторонней контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Теги: #рф #ткг #офис_президента
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