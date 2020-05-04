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19:43 04.05.2020

Резников станет заместителем Кучмы в ТКГ, в подгруппы ТКГ будут привлечены также представители соответствующих украинских министерств и депутаты – Ермак

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Резников станет заместителем Кучмы в ТКГ, в подгруппы ТКГ будут привлечены также представители соответствующих украинских министерств и депутаты – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы, а в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.

"Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер – министр господин Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе"", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей декабрьского саммита лидеров Нормандского формата.

"К сожалению, я вынужден вам сказать, что многие из этих договоренностей до сих пор не выполнено. Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека. Но продолжают стрелять, не завершена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого нельзя эффективно продолжать искать всех наших людей на неподконтрольной территории. И по-прежнему не согласованы три новых места для разведения (сил и средств – ИФ)", - указал он.

Ермак также рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского он предложил представителям других трех стран, которые являются участниками Нормандского формата, присоединиться и лично приехать в Минск, чтобы увидеть, что там происходит, и почему не выполняются договоренности.

Теги: #ткг #офис_президента
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