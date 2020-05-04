Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

Президент Украины Владимир Зеленский объявит в ближайшие дни, какую должность будет занимать бывший президент Грузии (2004-2013 гг.), экс-глава Одесской областной государственной администрации Михэил Саакашвили в Украине.

"Я думаю, что об этом сам президент объявит в ближайшие дни. Я действительно имел консультации с ним и с администрацией президента, с разными подразделениями, так же, как с разными парламентскими лидерами", - сказал Саакашвили в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в понедельник.

Кроме того, Саакашвили добавил, что в понедельник встретился и провел консультации с вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.