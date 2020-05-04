События

19:14 04.05.2020

Франция должна выходить из эпидемиологической изоляции - премьер

2 мин читать
Франция должна выходить из эпидемиологической изоляции - премьер

Франция не может себе позволить оставаться дальше в режиме строгой изоляции, заявил в понедельник в Сенате страны премьер-министр Эдуар Филипп.

На минувшей неделе он представлял стратегию правительства по снятию ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, в Национальном собрании, где она получила поддержку депутатов.

"Мы переживаем критический момент", - неоднократно повторил в своем выступлении Филипп, излагая основные линии плана выхода из изоляции, уже представленного в нижней палате парламента.

"Мы не можем оставаться в изоляции", - сказал глава правительства. Он аргументировал эту позицию тем, что сохранение дальнейших строгих ограничений повлечет за собой "человеческую, социальную и экономическую цену".

Хотя при этом премьер-министр признал важность и необходимость жестких мер, введенных как чрезвычайная реакция на эпидемию.

28 апреля Филипп объявил, что граждане Франции смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

Теги: #коронавирус #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 04.05.2020
Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

18:14 04.05.2020
Киевский областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у пациента коронавируса

Киевский областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у пациента коронавируса

17:42 04.05.2020
Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

17:34 04.05.2020
В МВД сообщают о 241 заболевшем Covid-19 сотруднике структур ведомства

В МВД сообщают о 241 заболевшем Covid-19 сотруднике структур ведомства

17:19 04.05.2020
Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

17:12 04.05.2020
В Тернополе с 5 мая возобновит работу ряд предприятий - городской штаб по борьбе с коронавирусом

В Тернополе с 5 мая возобновит работу ряд предприятий - городской штаб по борьбе с коронавирусом

17:09 04.05.2020
Жители Земли потеряли из-за коронавируса $3,4 трлн, подсчитали в ООН

Жители Земли потеряли из-за коронавируса $3,4 трлн, подсчитали в ООН

14:22 04.05.2020
Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

14:13 04.05.2020
Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

Минздрав определит критерии адаптивного карантина – Степанов

14:10 04.05.2020
Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БАНКИ ЗАКОН ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Ермак уверен, что закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время

ПРОГНОЗЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУС

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

АДВОКАТ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ЯНУКОВИЧ

Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

ПРИСТАЙКО ФИНЛЯНДИЯ РАБОЧИЕ МИД

Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак уверен, что закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время

Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории

Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

Бизнесвумен и общественный деятель инициировала проект онлайн-присмотра за детьми медиков

Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Финские фермеры рассчитывают на 15 тыс. украинских работников в 2020 году – встреча Пристайко с послом Финляндии

Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общепита

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА