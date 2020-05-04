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19:08 04.05.2020

Бизнесвумен и общественный деятель инициировала проект онлайн-присмотра за детьми медиков

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Бизнесвумен и общественный деятель инициировала проект онлайн-присмотра за детьми медиков

Бизнесвумен и общественный деятель Виктория Попович инициировала проект онлайн-присмотра за детьми киевских медиков, которые остаются дома без присмотра пока их родители на работе.

Как сообщается в пресс-релизе проекта, в рамках проектах создана онлайн-платформа, на которой онлайн-"бебиситеры", находящиеся на карантине, на волонтерских началах присматривают за детьми как онлайн, используя современные средства связи, так и при необходимости оффлайн - как традиционные няни.

Желающие принять участие в проекте должны зарегистрироваться, заполнить анкету и пройти собеседование. После этого они попадают в базу, где обезличенный (без имени, но со всеми другими данными) профайл может найти медицинский работник, который нуждается в помощи по уходу за ребенком. Система позволяет потенциальному бебиситеру и медику-родителю пообщаться, прежде чем родители доверят присмотр ребенка через платформу.

Инициаторы проекта уверены, что он будет востребован и после окончания карантина.

Теги: #дети #медики
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