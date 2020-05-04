После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, не совершали обстрелов украинских позиций с 12.30 по 17.00 в понедельник.

Это следует из сводки на странице Операции объединенных сил в Facebook по состоянию на 17.00, согласно которой с начала текущих суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, при этом потерь среди украинских военнослужащих в результате этих обстрелов не было. При этом ранее Министерство обороны сообщало о те же 4 обстрелах со стороны боевиков с начала суток по состоянию на 12.30 понедельника.

Таким образом, в указанный промежуток времени на Донбассе соблюдался режим "тишина".

Как сообщалось, боевики утром в понедельник четыре раза обстреляли украинские позиции в районе Крымского, Верхнеторецкого, Новотроицкого и Авдеевки а, в том числе с применением запрещенного оружия.