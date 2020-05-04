Финские фермеры рассчитывают на 15 тыс. украинских работников в 2020 году – встреча Пристайко с послом Финляндии

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих за пределы страны, сообщает пресс-служба вице-премьера в понедельник.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивы и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - отметил Пяйви Лайне.

Как отмечается в сообщении, в правительстве знают о регулярном привлечении украинских работников на сезонные работы в страны Европы. В частности, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тыс. украинцев, в частности, на работу на сельскохозяйственной технике и более поздние работы по сбору урожая ягод и т.п.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховкой, проведению наблюдения", - подчеркнул Пристайко.

Вице-премьер также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.