События

17:43 04.05.2020

Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

1 мин читать
Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих за пределы страны, сообщает пресс-служба вице-премьера в понедельник.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивы и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском, лесном хозяйстве и других сферах", - отметил Пяйви Лайне.

Как отмечается в сообщении, в правительстве знают о регулярном привлечении украинских работников на сезонные работы в страны Европы. В частности, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тыс. украинцев, в частности, на работу на сельскохозяйственной технике, на более поздние работы по сбору урожая ягод и т.п.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей легально трудоустроить украинских работников, обеспечить качественной медицинской страховкой, провести наблюдение", - подчеркнул Пристайко.

Вице-премьер также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Теги: #пристайко #финляндия #рабочие #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 04.05.2020
Финские фермеры рассчитывают на 15 тыс. украинских работников в 2020 году – встреча Пристайко с послом Финляндии

Финские фермеры рассчитывают на 15 тыс. украинских работников в 2020 году – встреча Пристайко с послом Финляндии

16:59 04.05.2020
Украинцы, найденные мертвыми на Бали, не болели Covid-19, возбуждено уголовное дело – МИД

Украинцы, найденные мертвыми на Бали, не болели Covid-19, возбуждено уголовное дело – МИД

00:13 03.05.2020
РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении причин трагедии в Одессе - МИД

РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении причин трагедии в Одессе - МИД

18:33 01.05.2020
Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

14:07 01.05.2020
Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

23:25 30.04.2020
"Укравтодор" и дорожные компании в присутствии Зеленского подписали меморандум о защите прав работников и создании новых рабочих мест

"Укравтодор" и дорожные компании в присутствии Зеленского подписали меморандум о защите прав работников и создании новых рабочих мест

17:24 30.04.2020
Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

15:03 29.04.2020
Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

14:58 29.04.2020
Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

13:10 29.04.2020
Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БАНКИ ЗАКОН ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Ермак уверен, что закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время

ПРОГНОЗЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУС

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

АДВОКАТ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ЯНУКОВИЧ

Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак уверен, что закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время

Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории

Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

Франция должна выходить из эпидемиологической изоляции - премьер

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

Бизнесвумен и общественный деятель инициировала проект онлайн-присмотра за детьми медиков

Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

В МВД сообщают о 241 заболевшем Covid-19 сотруднике структур ведомства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА