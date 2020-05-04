События

17:42 04.05.2020

Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

1 мин читать
Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

Карантин в Украине будет смягчаться постепенно, потому что полная его отмена сейчас может привести к катастрофическим последствиям, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни – потенциально это "плюс" 120 тыс. смертей до конца года", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.

Зеленский пояснил, что именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

"Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть иной. Мы могли бы иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - указал он.

Теги: #карантин #зеленский #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 04.05.2020
Франция должна выходить из эпидемиологической изоляции - премьер

Франция должна выходить из эпидемиологической изоляции - премьер

19:13 04.05.2020
Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

18:32 04.05.2020
Аэропорт "Киев" просит властей предоставить господдержку в связи с карантином

Аэропорт "Киев" просит властей предоставить господдержку в связи с карантином

18:14 04.05.2020
Киевский областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у пациента коронавируса

Киевский областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у пациента коронавируса

17:58 04.05.2020
Зеленский призвал всех профильных чиновников незамедлительно предложить пути улучшения медреформы, чтобы это была "реформа, а не диверсия"

Зеленский призвал всех профильных чиновников незамедлительно предложить пути улучшения медреформы, чтобы это была "реформа, а не диверсия"

17:34 04.05.2020
В МВД сообщают о 241 заболевшем Covid-19 сотруднике структур ведомства

В МВД сообщают о 241 заболевшем Covid-19 сотруднике структур ведомства

17:33 04.05.2020
В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

17:19 04.05.2020
Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

17:13 04.05.2020
Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общепита

Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общепита

17:12 04.05.2020
В Тернополе с 5 мая возобновит работу ряд предприятий - городской штаб по борьбе с коронавирусом

В Тернополе с 5 мая возобновит работу ряд предприятий - городской штаб по борьбе с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БАНКИ ЗАКОН ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Ермак уверен, что закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время

ПРОГНОЗЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУС

Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом еще до середины мая – Ермак

АДВОКАТ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ЯНУКОВИЧ

Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

ПРИСТАЙКО ФИНЛЯНДИЯ РАБОЧИЕ МИД

Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак уверен, что закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время

Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории

Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

Бизнесвумен и общественный деятель инициировала проект онлайн-присмотра за детьми медиков

Януковичу избрана мера пресечения в деле об изменениях в Конституцию - адвокат

После полудня на Донбассе обстрелов не было – штаб ООС

Финские фермеры рассчитывают на 15 тыс. украинских работников в 2020 году – встреча Пристайко с послом Финляндии

Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

Жители Земли потеряли из-за коронавируса $3,4 трлн, подсчитали в ООН

Украинцы, найденные мертвыми на Бали, не болели Covid-19, возбуждено уголовное дело – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА