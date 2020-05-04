Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

Карантин в Украине будет смягчаться постепенно, потому что полная его отмена сейчас может привести к катастрофическим последствиям, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни – потенциально это "плюс" 120 тыс. смертей до конца года", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.

Зеленский пояснил, что именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

"Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть иной. Мы могли бы иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - указал он.