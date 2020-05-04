В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха
Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парков, скверов, садов, оранжерей под открытым небом, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибережных зон, открытых спортплощадок.
Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мерам при ослаблении карантина обнародован на сайте ведомства.
Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер администрации указанных зон отдыха следует:
разместить на территории и при входе правила и ограничения;
оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;
обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;
не допускать проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и т.п.;
не допускать функционирование отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.
При этом, посетители имеют право пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.
Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.