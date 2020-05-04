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17:33 04.05.2020

В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

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В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парков, скверов, садов, оранжерей под открытым небом, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибережных зон, открытых спортплощадок.

Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мерам при ослаблении карантина обнародован на сайте ведомства.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер администрации указанных зон отдыха следует:

разместить на территории и при входе правила и ограничения;

оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;

обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;

не допускать проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и т.п.;

не допускать функционирование отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

При этом, посетители имеют право пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Теги: #карантин #зона_отдыха #минздрав
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