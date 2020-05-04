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17:12 04.05.2020

В Тернополе с 5 мая возобновит работу ряд предприятий - городской штаб по борьбе с коронавирусом

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В Тернополе с 5 мая возобновит работу ряд предприятий - городской штаб по борьбе с коронавирусом

Со вторника 5 мая в Тернополе возобновит работу ряд предприятий, сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе в коронавирусом в Facebook.

Соответствующее решение было принято на заседании штаба в понедельник, 4 мая.

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом решили: разрешить работу предприятий по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой при условии обеспечения персонала (защита лица и глаз, рук) и потребителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, а также соблюдением требований санитарной обработки помещений не реже, чем два раза в день, температурного скрининга работников на начало работы, бесконтактной передачи заказа", - указывается в сообщении.

Также разрешается торговля продуктами быстрого питания, в том числе кофе и горячими напитками в одноразовой упаковке, с запретом употребления еды и напитков на месте.

Кроме того, разрешено продолжить деятельность по предоставлению финансовых услуг при условии нахождения в помещении не более одного посетителя, и возобновить неотложную стоматологическую помощь в частных стоматологических клиниках и кабинетах (по предварительной записи, не более одного пациента в кабинете, и при наличии расположенной в доступном для посетителей месте справки о результатах ПЦР-тестирования персонала на коронавирус).

Как сообщалось, Тернопольская область вошла в список регионов с самым большим количеством подтвержденных случаев Covid-19. По состоянию на утро 4 мая в области подтвердили 896 случаев (159 выздоровели), в том числе 28 новых случаев инфицирования за сутки.

Теги: #коронавирус #тернополь
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