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16:59 04.05.2020

Украинцы, найденные мертвыми на Бали, не болели Covid-19, возбуждено уголовное дело – МИД

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Украинцы, найденные мертвыми на Бали, не болели Covid-19, возбуждено уголовное дело – МИД

Двое граждан Украины, супружеская пара, которые были найдены умершими в Индонезии на острове Бали, не болели коронавирусной болезнью Covid-19, в связи с этим правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело по факту их смерти, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование", - сказал Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел. Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан, с целью получения от нее соответствующего согласия.

Также Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии.

Как сообщалось, на прошлой неделе двое граждан Украины были найдены на острове Бали в Индонезии мертвыми.

Теги: #украинцы #бали #мид
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Интерфакс-Украина
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