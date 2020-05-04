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16:23 04.05.2020

Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

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Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал бизнес подавать свои предложения к проекту временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях, работа которых возобновится при ослаблении карантина.

Как сообщил Ляшко на своей странице в сети Facebook, проект требований, которые должны соблюдаться при ослаблении карантина, включен в соответствующее распоряжение главного санитарного врача и опубликован на сайте Минздрава.

"Мы будем обсуждать их с бизнесом для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Очень сложно найти баланс между недопуском осложнения эпидемической ситуации и запуском экономики", - написал Ляшко.

Ляшко напомнил, что с 11 мая будут открыты:

- парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские;

- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

- учреждения общественного питания на вынос;

- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы рынка пищевых продуктов;

- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и другие.

Как сообщалось, Кабмин 4 мая одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.

Теги: #ляшко #карантин #минздрав #бизнес
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