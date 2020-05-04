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15:42 04.05.2020

В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

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В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

В Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", информирует отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины",- говорится в сообщении КС в понедельник.

По информации суда, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины.

Народные депутаты фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" заявляли ранее, что подадут иск в Конституционный суд о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Теги: #земля #конституционный_суд #закон
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