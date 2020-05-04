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15:19 04.05.2020

Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

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Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

Верховный Суд считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке (Киев) вмешательством в деятельность Верховного Суда, способом влияния и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон, свидетельствует жалоба, направленная в Высший совет правосудия (ВСП) и генпрокурору, которая обнародована на сайте ВСП.

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и в целом государству. Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", – констатируется в документе.

Кроме того, в своей жалобе судьи часто упоминают лидера партии "Демократична сокира", а также по разу – болельщиков футбольного клуба "Динамо Киев" и одного из членов наблюдательного совета ПриватБанка.

Как сообщалось со ссылкой на Венедиктову, Офис генерального прокурора находится на стороне государственного ПриватБанка, Кабинета министров и Национального банка Украины (НБУ) в судебном споре о законности конвертации средств бывших владельцев ПриватБанка и связанных с ними лиц в акции банка (bail-in).

"Обязанность Офиса генпрокурора – отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией ПриватБанка (о вкладах братьев Суркисов – ИФ)", – отмечала генпрокурор, уточняя, что в этом деле обеспечение верховенства права и законности, а также интерес государства и каждого гражданина совпали.

Теги: #верховный_суд #прокуратура #приватбанк
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