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15:18 04.05.2020

Кличко рассказал о послаблениях карантина на 1-м этапе: общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме

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Кличко рассказал о послаблениях карантина на 1-м этапе: общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме

В Киеве позволят кофейням продавать кофе на вынос, предприниматели смогут работать на этой неделе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала ранее. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить ", - написал мэр на своей странице в социальной сети Facebook

Во вторник, по его словам, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе. И тогда они смогут работать на вынос - с соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов.

«Полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая. Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит нам воплотить эти планы », - подчеркнул Кличко.

На первом этапе, который планируется начать с 12 мая, в Киеве откроют:

- Непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Однако крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют.

- Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевание) рабочего места после каждого клиента

- Кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день

- Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

- Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте

- Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): при соблюдении требования не более 1 сотрудника на 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.

- Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.

 - автокинотеатры.

Кличко напомнил, что несмотря на послабление, во всех учреждениях и предприятиях:

- Обязательное термометрия сотрудников и посетителей

- Обязательные правила безопасности

- Если клиент без маски - его или не пускают в помещение или это - ответственность поставщика услуг (он должен обеспечить клиента маской).

«На первом этапе послаблений закрытыми останутся: школы, детские сады, детские площадки, спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом », - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

«Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительства пообещали восстановить в первую очередь. В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках », - подчеркнул мэр.

Теги: #киев #карантин #кличко
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